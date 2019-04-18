شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة: التعديلات الدستورية جاءت فى الوقت المناسب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن التعديلات الدستورية، جاءت فى الوقت المناسب لتمنح حقوق أفضل للمواطن المصرى، وخاصة لدى الشباب، الذى يلقى اهتماما غير عادى من الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه إدارة شئون البلاد ومنحهم كل الحقوق على أرض الواقع.

أضاف صبحى بأن تعديل المادة 244 من الدستور والتى كانت محكومة بقيود على تمثيل الشباب فى أول مجلس النواب فقط، إلا أن التعديلات الدستورية الحالية جاءت لتعيد حقوقهم السياسية والبرلمانية فى جميع مجالس النواب القادمة دون قيد أو شرط، مما يساهم ذلك فى تمثيل الشباب بشكل ملائم فى الحياة السياسية، وأستطرد أنا شخصياً أعتبره واحداً من أهم المكتسبات السياسية فى عملية الإصلاح السياسى التى تستهدفها التعديلات الدستورية الحالية بنص صريح يحصنه الدستور والقانون "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون ".

وأشار إلى أن الشباب أصبح أمل الدولة ومستقبلها فى كل المؤسسات التنفيذية والتشريعية والحياة الاجتماعية، كذلك فى المشروعات التى تنفذ فى جميع محافظات الدولة بأيادى شبابية، ويعكس فكر الرئيس فى تبنى رؤية جديدة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال إقامة المؤتمرات والمنتديات الشبابية المتعددة وتمكينهم فى المناصب القيادية للدولة وتأهيلهم للعمل فى الحياة السياسية بشكل مباشر، وذلك لقناعته بقدراتهم وإمكانياتهم وهو ما يعبر عن استجابته الدائمة لمطالبهم فى جلسات النقاش، وكان هذا من أولويات التوجيهات التى تلقيتها من سيادته عند تولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة والتأكيد بأن الشباب هم وقود المجتمع.