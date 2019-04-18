شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المقاولين والإنتاج الحربى غداً فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام فى الخامسة والنصف مساء غد، الجمعة مباراة الإنتاج الحربى والمقاولون بالجولة الـ30 للدورى باستاد بتروسبورت بدلاً من السلام. كما تقام السبت مباراة بتروجت والنجوم فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى أيضاً فى الخامسة والنصف باستاد السويس. ويحتل الإنتاج المركز الـ8 برصيد 35 نقطة والمقاولون فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة، بينما بتروجت فى المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، والنجوم فى المركز الـ18 برصيد 28 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة المقاولين والإنتاج الحربى غداً فى الدورى الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.