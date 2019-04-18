شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مع نظيره بيراميدز، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ25، فالأهلى يسعى للفوز لمواصلة صدارة الدورى، بينما يسعى بيراميدز للإطاحة بالأحمر من قمة المسابقة، خاصة أن الفارق بينهما نقطة واحدة.

فى السطور التالية، نُلقى الضوء على العديد من الأمور الخاصة بمباراة الأهلى وبيراميدز، ومنها:

س: ما موعد مباراة الأهلى ضد بيراميدز؟

ج: تقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسيورت، وهو اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 بالدورى.

س : ما موقف الفريقين فى الدورى؟

ج : يدخل الأهلى اللقاء محتلا صدارة الدورى برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث بنفس رصيد الفريق الأبيض، ولكن فى المركز الثالث بفارق الأهداف.

س : من يدير لقاء الأهلى وبيراميدز تحكيميا؟

ج : يدير الكرواتى إيفان بيبيك لقاء الأهلى وبيراميدز تحكيميا، ويعاونه كل من ايفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين بيجيان حكمًا رابعًا.

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س : ما أبرز الغيابات فى الفريقين؟

ج : يغيب عن الأهلى عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم سعد سمير ونيدفيد ووليد سليمان وإكرامى ورمضان صبحى للإصابة، ومحمد هانى للإيقاف، بينما يغيب أيضا كينو وبينافينتى لاعبى بيراميدز بداعى الإصابة أيضا، أما عمر خربين بداعى الإيقاف للطرد فى المباراة السابقة.

س : وماذا عن الحضور الجماهيرى فى المباراة؟

ج : تقام المباراة بدون حضور جماهيرى، بينما سيكون الحضور لأعضاء الجمعية العمومية للنادى الأهلي، وسيكون بالدعوات، بناءً على الاتفاق مع الجهات الأمنية.

س: ما العوامل التى تدفع الأهلى للفوز أمام بيراميدز؟

ج : يسعى اأهلى خلال اللقاء لتعويض الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقى، وللثأر من بيراميدز بعدما فاز الأخير فى مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، وكذلك لمصالحة الجماهير، بجانب هدف شخصى للاسارتى وهو إثبات نفسه والتأكيد على قدراته التدريبية.

س : كيف يتسلح بيراميدز للفوز على الأهلى فى مباراة اليوم؟

يتسلح بيراميدز فى مباراة الأهلى اليوم بعدة عوامل، فى مقدمتها الرغبة الجامحة لدى الفريق وإدارة النادى بالتتويج ببطولة الدورى، بجانب امتلاك الفريق مجموعة جيدة من النجوم الكبار، فى مقدمتهم عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وإيريك تراورى ومحمد مجدى "قفشة".