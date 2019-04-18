فيديو.. كشف حساب 103 مباريات بين "أولاد العم" قبل صدام الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب دقات الساعة من الوصول للخامسة مساءً لإعلان انطلاق قمة جديدة ستجمع الإسماعيلى مع الزمالك، فى المباراة التى تحمل رقم 104 بين الفريقين بمسابقة الدورى المحلى. وخاض الفريقان 103 مواجهات، فاز الإسماعيلى فى 31 مباراة وتعادل فى مثلها وتلقى هزيمة فى 41 لقاءً، أحرز لاعبو الدراويش على مدار التاريخ 108 أهداف واستقبلت شباكهم 119. ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبوه 52 هدفا وسكنت شباكهم 22 هدفا، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلى المباراة وفى جعبته 37 نقطة محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبوه 26 هدفاً وسكنت شباكهم نفس العدد من الأهداف.

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