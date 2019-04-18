شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون لـ"دوبلير ساسى" فى قمة الزمالك والإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور الزمالك مباراة الفريق فى الخامسة مساء اليوم أمام الإسماعيلى المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدورى، والتى تقام باستاد الجيش بالسويس.

ويفاضل كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بين أكثر من لاعب لاختيار أحدهم ليحل محل النجدم التونسى فرجانى ساسى والذى تعرض للإصابة فى مباراة الفريق أمام حسنية أغادير فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى حسمها الأبيض بهدف نظيف صعد به لنصف نهائى البطولة.

ويختار جروس بين أحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم، بالإضافة إلى محمد عبد الغنى، فى ظل إخفاق محمود عبد العزيز ويوسف أوباما فى مكان ساسى.

Advertisements

وتأتى المفاضلة بين الثلاثى زيزو وإبراهيم وعبد الغنى فى ظل نجاحهم فى المهام التى يكلفون بها مع الخواجة فى المباريات، وهو ما نرصده فى التقرير التالى..

محمد إبراهيم

استعان جروس بمحمد إبراهيم فى لقاء حسنية أغادير فور إصابة ساسى، وظهرت مهاراته من خلال الانطلاق الحر فى الملعب، والتمرير إلى الأمام، فضلا عن المراوغة للاعبى الفريق المنافس.

أحمد سيد زيزو

يجيد أحمد سيد زيزو اللعب فى أكثر من مركز، وحال الاعتماد عليه فى المباراة سيدعم طارق حامد، ويكون ثنائى ناجحاً، فى ظل تفوقه فى المراوغة والاختراق من العمق وسهولة التمرير.

محمد عبد الغنى

يمتاز محمدعبد الغنى بالسرعة والقوة، وهو ما ظهر خلال الاعتماد عليه بدلا من محمود علاء والونش، وهو ما يمنحه الفرصة ليكون دوبلير التونسى ساسى.