شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تعديل المادة 244 فى الدستور أعاد حقوق الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الدستورية جاءت فى الوقت المناسب لتمنح حقوقا أفضل للمواطن المصرى، خاصة للشباب الذى يلقى اهتماماً غير عادى من الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه إدارة شئون البلاد ومنحهم كافة الحقوق على أرض الواقع.

وأضاف صبحى، فى بيان له اليوم، أن تعديل المادة 244 من الدستور والتى كانت محكومة بقيود على تمثيل الشباب فى أول مجلس النواب فقط، إلا أن التعديلات الدستورية الحالية جاءت لتعيد حقوقهم السياسية والبرلمانية فى جميع مجالس النواب المقبلة دون قيد أو شرط، ما يساهم فى تمثيل الشباب بشكل ملائم فى الحياة السياسية.

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وتابع وزير الشباب، أنا شخصياً أعتبره واحداً من أهم المكتسبات السياسية فى عملية الإصلاح السياسى التى تستهدفها التعديلات الدستورية الحالية بنص صريح يحصنه الدستور والقانون، "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".

وأشار صبحى إلى أن الشباب أصبح أمل الدولة ومستقبلها فى كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والحياة الاجتماعية، وكذلك فى المشروعات التى تنفذ فى جميع محافظات الدولة بأيادٍ شبابية، ويعكس فكر الرئيس فى تبنى رؤية جديدة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال إقامة المؤتمرات والمنتديات الشبابية المتعددة وتمكينهم فى المناصب القيادية للدولة وتأهيلهم للعمل فى الحياة السياسية بشكل مباشر، وذلك لقناعته بقدراتهم وإمكانياتهم، وهو ما يعبر عن استجابته الدائمة لمطالبهم فى جلسات النقاش، وكان هذا من أولويات التوجيهات التى تلقيتها من الرئيس عند تولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة والتأكيد بأن الشباب هم وقود المجتمع.