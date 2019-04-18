شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الإسماعيلى.. تعرف على أكثر النتائج تكراراً فى كلاسيكو أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الإسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدفا، وسكنت شباكه 22 هدفا، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلى المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وبهذه المناسبة نرصد أبرز النتائج التى تحققت فى مواجهات كلاسيكو أولاد العم :

صفر – صفر تحققت فى ( 19 مباراة )

1-1 تحققت فى ( 10 مباريات )

2 - 2 تحققت فى ( 4 مباريات )

1 – 0 تحققت فى ( 12 للإسماعيلى – 16 للزمالك )

2 - 0 تحققت فى ( 2 للإسماعيلى – 5 للزمالك )

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2 – 1 تحققت فى ( 8 للإسماعيلى – 14 للزمالك )

3– 0 تحققت فى ( 3 للإسماعيلى – 1 للزمالك )

3– 1 تحققت فى ( 3 للإسماعيلى – 1 للزمالك )

3– 2 تحققت فى ( 3 للزمالك )

4 – 1 تحققت فى ( 2 للزمالك )

4 – 2 تحققت فى ( 1 للإسماعيلى – 2 للزمالك )

4 – 3 تحققت فى ( 2 للإسماعيلى – 1 للزمالك )

5 – 2 تحققت فى ( 1 للزمالك )

5 – 3 تحققت فى ( 1 للإسماعيلى )