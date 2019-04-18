شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تنظم مهرجان للغوص والطيران بالباراشوت بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع احتفالات تحرير سيناء، تنظم وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، مهرجان مهارات الألعاب البحرية الرياضية للغوص وممارسة الطيران بالباراشوت وتسلق جبل سانت كاترين تحت شعار "التحدى والمغامرة" بجنوب سيناء، خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2019.

ينفذ المهرجان فى ألعاب المغامرة، ويتضمن ممارسة الطيران بالباراشوت وتسلق جبال سانت كاترين من خلال نخبة من أفضل الخبراء فى مجال البارسيل من اتحاد المظلات واتحاد الغوص والإنقاذ، ويشارك فى المهرجان 115 مشاركا و ومدربى البراسيل والغوص.

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ويهدف المهرجان لتوسيع دائرة الممارسة الرياضية للألعاب المائية والغوص والإنقاذ، وأيضا توسيع ممارسة الطيران بالباراشوت وتسلق جبال سانت كاترين وإبراز مكانة مصر فى تنفيذ الأنشطة الرياضية بصفة عامة.

جدير بالذكر أن تنظيم مثل هذه المهرجانات يسهم بشكل كبير فى تنشيط السياحة الداخلية، بما يساهم فى نشر فكر رياضة الممارسة ويؤكد على الدور المجتمعى للرياضة، وأن انتشار مثل هذه التجمعات سوف يضيف إلى خريطة الرياضة المصرية.