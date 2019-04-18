شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يتسلح بـ18 لاعباً لموقعة المقاصة فى المكس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على 18 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق لمباراة المقاصة، فى الجولة الـ 30 والمقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة.
وضمت قائمة الاتحاد كلا من:
حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى
خط الظهر: محمود شعبان و أحمد توفيق و محمود رزق و محمد أنور و ولادا دسيلفا و سيد سالم و صبرى رحيل
خط الوسط: نور السيد و كريم الديب و كريم ممدوح و عمار حمدى و خالد الغندور و أحمد داودا و رزاق سيسيه
خط الهجوم: خالد قمر ومحمد ناجى جدو.
ويغيب عن اللقاء صبحى سليمان ومحمد عبد المجيد ومحمد عادل ومحمد ناصف وتوشكا وتونى داسليفا وفوزى الحناوى ومحمد بازوكا وأحمد نبيل مانجا.
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