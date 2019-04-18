قبل مواجهة برشلونة.. الصحافة الإسبانية تبدأ الحرب على صلاح.. ورد قوي من ليفربول ووكيل أعمال الفرعون

كتب: ضياء السقا

يبدو أن الصحافة الإسبانية، بدأت حربا نفسية مبكرة، على نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد حديثها عن اندلاع أزمة مع مدربه يورجن كلوب ورغبته في الرحيل عن ناديه.

وقبيل مباراة ليفربول وبورتو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فوجئ الجميع بتقرير غريب لصحيفة "آس" الإسبانية، تزعم فيه أن صلاح طلب الرحيل عن الريدز في نهاية الموسم الجاري، جراء خلافات مع كلوب.

كما زعمت الصحيفة أن صلاح دخل في نقاش حاد مع المدرب الألماني، أدت إلى وقوع خلاف بينهما، وأن مالك ليفربول تدخل لحل الأزمة، ووعد النجم المصري بالرحيل حال إصراره.

وكيل صلاح يرد

من جانبه أكد رامي عباس، وكيل أعمال صلاح في تصريحات لموقع "تالك سبورت" أن خبر الرحيل لا أساس له من الصحة.

كما كتب عباس عبر حسابه بتويتر: "صحيفة "آس" تروج مرة أخرى الشائعات.. أنا أتابع ذلك".

ليفربول ينفي

وفي ذات السياق، نفى مصدر داخل ليفربول صحة الأنباء التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، مؤكدا أن العلاقة بين صلاح وكلوب رائعة للغاية.

وأضاف المصدر في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن تقرير الصحيفة مثير للضحك.

سر تقرير الصحيفة الإسبانية

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وفي سياق متصل، يرى خبراء ومحللون، أن الصحيفة الإسبانية تحاول تشتيت صلاح، قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول وبرشلونة الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد الخبراء أن حرب التصريحات النفسية أمر معتاد في الصحافة الإسبانية، وتأتي في توقيت هام لصلاح، الذي ينافس مع فريقه على بطولتين هامتين في مسيرته الكروية، وينبغي ألا يلتفت إليها.

واستعاد الفرعون مستواه المعهود، وعاد للتألق وتسجيل الأهداف، حيث قاد فريقه للفوز على بورتو في إياب ربع نهائي الأبطال، بأربعة أهداف لهدف، مساء الأربعاء، بعدما سجل هدفا وصنع آخر، ليحصد لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق.

وعلى الصعيد المحلي، يتصدر الفرعون صدارة الهدافين، في البريميرليج بـ19 هدفا متساويا مع أجويرو، كما ساهم الفرعون في فوز فريقه على تشيلسي في الجولة الماضية، مسجلا هدفا صاروخيا.

وتصدر الفرعون المصري، مؤخرا غلاف مجلة التايم الأمريكية كأحد أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

صلاح هدف كبار أوروبا

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، لانتقاله لأحدهما بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، وتُوج بلقب هداف البريميرليج بـ31 هدفا.