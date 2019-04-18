اونلاين | شاهد ES Sahel مشاهدة مباراة الهلال والنجم بث مباشر (final zayed cup) رابط يوتيوب سريع بدون تقطيع live sport

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شاهد ES Sahel مشاهدة مباراة الهلال والنجم بث مباشر (final zayed cup) رابط يوتيوب سريع بدون تقطيع live sport

يستضيف ملعب هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بين الهلال ضد النجم الساحلي التونسي.

موعد مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في نهائي البطولة العربية

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يلتقي الهلال السعودي مع النجم الساحلي التونسي في الرابعة إلا ربع عصر اليوم بملعب "هزاع بن زايد" معقل نادي العين الإماراتي في نهائي كأس زايد.

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وصعد الهلال السعودي إلى نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على حساب مواطنه أهلى جدة بركلات الترجيح بعد التعادل في المجموع بنتيجة 1/1، بينما حجز النجم الساحلي مقعده في المباراة النهائية على حساب المريخ السوداني بمجموع 1/0.

يسعى الهلال السعودي للفوز بكأس البطولة العربية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما سبق وأن توج بها عامي 1994، 1995، بينما يسعى النجم الساحلي للفوز باللقب العربي الأول في تاريخه.