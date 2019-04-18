اونلاين | Final Zayed Cup.. مشاهدة مباراة الهلال والنجم في نهائي كأس زايد اليوم الخميس kooora

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Final Zayed Cup.. مشاهدة مباراة الهلال والنجم في نهائي كأس زايد اليوم الخميس kooora

يخوض فريق الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني، مباراة من العيار الثقيل، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويلتقي فريق الهلال مع النجم الساحلي، في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “هزاع بن زايد” بالإمارات، في نهائي كأس زايد.

Final Zayed Cup.. مشاهدة مباراة الهلال والنجم في نهائي كأس زايد اليوم الخميس kooora

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ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة بين الهلال والنجم الساحلي، عبر قناتي “KSA SPORTS 1″ بتعليق صوتي فارس عوض، و”أبو ظبي 1” بأداء المعلق علي الكعبي.

وكان الهلال حصل على بطاقة التأهل لنهائي البطولة العربية، بعد إقصائه فريق أهلي جدة بركلات الجزاء الترجيحية (3-2)، عقب انتهاء لقائي ذهاب وإياب نصف النهائي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

Final Zayed Cup.. مشاهدة مباراة الهلال والنجم في نهائي كأس زايد اليوم الخميس kooora

أما النجم الساحلي، فقد حجز مقعداً في المباراة النهائية من كأس زايد، بعد التغلب على المريخ السوداني، بهدف نظيف في لقاء الذهاب، والتعادل السلبي في الإياب.