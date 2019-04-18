اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي hd| موعد مباراة الهلال والنجم

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مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي hd| موعد مباراة الهلال والنجم

شاهد بث مباشر لمباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي في نهائي البطولة العربية، تتجه أنظار عشاق القدم العربية حول العالم إلى استاد مدينة زايد الرياضية لمتابعة مباراة الهلال السعودي ضد النجم الساحلي التونسي، وذلك يوم الخميس القادم 18 أبريل 2019، الموافق 13 شعبان 1440 هجريًا، وذلك في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي hd| موعد مباراة الهلال والنجم

بث مباشر مباراة الهلال والنجم في نهائي البطولة العربية، وصل الزعيم إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعدما تخطى الأهلي في ركلات الترجيح في نصف النهائي، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق على صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن النصر الذي فقد الصدارة بخسارة أمام الاتحاد، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي hd| موعد مباراة الهلال والنجم

بث لايف ES Sahel VS Al Hilal تأهل النجم الساحلي التونسي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على المريخ السوداني بنتيجة (1-0) في مجموع مباراتي الذهاب و الإياب، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي hd| موعد مباراة الهلال والنجم

شاهد بث Al Hilal سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس الطريقة التي اعاد عليها منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد المعيوف، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو وديجينيك في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز، ومن خلفه الثلاثي سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، هتان باهبري.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي hd| موعد مباراة الهلال والنجم

تشكيل الهلال المتوقع ضد النجم الساحلي:-

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك

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ميلوش ديجينيك - محمد كنو

سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - هتان باهبري

بافيتيمبي جوميز

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي hd| موعد مباراة الهلال والنجم

سيغيب عن النجم الساحلي في اللقاء ضد الهلال الظهير الأيمن وجدي كشريدة بسبب الإيقاف، أما عن الإصابات فسيفتقد الفريق نجم متوسط ميدانه محمد أمين بن عمر، بالإضافة إلى عمار الجمل الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

بث مباشر مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي Hazza Bin Zayed

سيستعين المدرب الفرنسي بنفس الطريقة والتشكيلة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بماهر الحناشي في مركز الظهير الأيمن بدلًا من كشريدة، ومحمد عمر في الجهة اليسرى لتعويض غياب عمار الجمل، بجانب صدام بن عزيزة، زياد بوغطاس، أما في الأمام فسيتواجد الثنائي حازم الحاج بجانب ياسين الشخاوي.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي hd| موعد مباراة الهلال والنجم

التشكيل المتوقع للنجم الساحلي ضد الهلال السعودي:-

وليد كريدان

محمد عمر - صدام بن عزيزة - زياد بوغطاس - ماهر الحناشي

أحمد الرداوي - محمد فراس - كريم العواضي - إيهاب المساكني

ياسين الشخاوي - حازم الحاج حسن