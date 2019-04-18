رياضة | هل هناك توتر في العلاقات بين ساشا بانكس وWWE

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منذ هزيمة "بايلي" و" ساشا بانكس" لحزام الزوجي للسيدات لصالح فريق "أيكونيكس"، ظهرت خلافات بين "ساشا بانكس" و الاتحاد فبمجرد أن " بانكس" علمت أنها و"بايلي" سيفقدان اللقب فقدت أعصابها وطالبت بالرحيل فورا من الإتحاد، وأن أحد المسئولين قد منحها الوقت الكافي للتفكير مرة أخري بشأن الرحيل أو البقاء في الشركة.

ولكن بعدها بفترة قليلة نشرت " بانكس" صورة لها بصحبة أبطال الزوجي الجدد عبر حسابها علي إنستغرام لتشير إلي عدم صحة الأخبار المتداولة علي الشبكة العنكبوتية.

ولكن في عرض الرو الأخير الذي شهد موسم الانتقالات السنوية لم تكن "بانكس" وراء الكواليس ولم يتم الإعلان عن تواجدها.

وحتي الآن لم يتم تحديد الموقف النهائى عن استمراها مع الاتحاد أم ستسير علي نهج "دين أمبروز" الذي غادر الاتحاد مؤخرا.