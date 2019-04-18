رياضة | تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة طنطا وأبو قير بالممتاز "ب"

أعلن أيمن المزين المدير الفني لطنطا، عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأخير للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

وجاء تشكيل طنطا كالتالي:-

إسلام طارق، باسم عبد العزيز محمود مسعود، محمد الشاذلى، أحمد قطاوي، علاء البدرى مصطفى أمين، أسامة مرعى، محمد جودة، محمد مودى.

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وجاء تشكيل أبو قير كالتالي :-

محمد طلعت، وعلي عزت، محمود الملك، وأحمد حسني، وعوض جودة، والسيد علي، محمد خالد، وأحمد حسني، والمسلم أحمد، وأحمد غنيم، وعبدالله شيكا

يخوض طنطا المباراة في المركز الأول برصيد 49 نقطة، بينما يأتي أبو قير للأسمدة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.