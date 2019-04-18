رياضة | كريستيانو رونالدو يحدد موعد رحيله عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يحدد موعد رحيله عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار خروج يوفنتوس من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس، الكثير من التكهنات بشان مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

وكان الدون قد انضم لصفوف اليوفي قادماً من ريال مدريد، في صفقة تجاوزت الـ100 مليون يورو .

وذكرت صحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية أن كريستيانو رونالدو قد يغادر صفوف يوفنتوس في صيف 2020 .

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وتابعت الصحيفة أن رونالدو كان يحلم برفع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بقميص السيدة العجوز، ولكن انتهى حلم السيدة العجوز ورونالدو في ربع نهائي البطولة ضد أياكس أمستردام .

وكشفت الصحيفة عن أن رونالدو قد يرحل في نهاية الموسم المقبل في حال فشل اليوفي في الفوز بدوري الأبطال.

واختتمت الصحيفة في تقريرها على أن الموسم المقبل قد يكون الأخير لـ "رونالدو" في يوفنتوس، ولكن الدون لم يحدد وجهته بعد.