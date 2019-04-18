رياضة | وزير الرياضة: تعديل المادة 244 في الدستور أعادت حقوق الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: تعديل المادة 244 في الدستور أعادت حقوق الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن التعديلات الدستورية جاءت في الوقت المناسب لتمنح حقوق أفضل للمواطن المصري ، وخاصة لدى الشباب الذى يلقى اهتمام غير عادى من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية إدارة شئون البلاد ومنحهم كافة الحقوق على أرض الواقع .

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وأضاف صبحى بأن تعديل المادة 244 من الدستور والتي كانت محكومة بقيود على تمثيل الشباب في أول مجلس النواب فقط ، إلا أن التعديلات الدستورية الحالية جاءت لتعيد حقوقهم السياسية والبرلمانية في جميع مجالس النواب القادمة دون قيد أو شرط ، مما يساهم ذلك في تمثيل الشباب بشكل ملائم في الحياة السياسية ، و استطرد أنا شخصياً أعتبره واحداً من أهم المكتسبات السياسية في عملية الإصلاح السياسي التي تستهدفها التعديلات الدستورية الحالية بنص صريح يحصنه الدستور والقانون " تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون " .

وأشار إلى أن الشباب أصبح أمل الدولة ومستقبلها في كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والحياه الاجتماعية ، كذلك في المشروعات التي تنفذ في جميع محافظات الدولة بأيادي شبابية ، ويعكس فكر الرئيس في تبنى رؤية جديدة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال إقامة المؤتمرات والمنتديات الشبابية المتعددة وتمكينهم في المناصب القيادية للدولة وتأهيلهم للعمل في الحياة السياسية بشكل مباشر ، وذلك لقناعته بقدراتهم وإمكانياتهم وهو ما يعبر عن استجابته الدائمة لمطالبهم في جلسات النقاش ، وكان هذا من أولويات التوجيهات التي تلقيتها من سيادته عند تولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة لتأكيد بأن الشباب هم وقود المجتمع .