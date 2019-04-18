رياضة | ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو ريال مدريد الإسباني، من حسم صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وكثف مسئولو الفريق الملكي مفاوضاته مع ديكلان رايس مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي لضمه للفريق في الصيف المقبل.

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وألمح المدرب التشيلي "مانويل بيليجريني" المدير الفني لنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، إلى إمكانية رحيل "ديكلان رايس" مدافع الفريق، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال بيليجريني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية: "رايس يُعد من أفضل المُدافعين الآن في إنجلترا، ولكنه هو مثله مثل أي لاعب له ثمن، إذا كان هُناك عرضًا جيدًا بالنسبة للنادي وللاعب ويُحسّن مسيرته، فمن الممكن أنّ يرحل!".

ويسعى الريال لتدعيم صفوفه بمدافع قوي في الميركاتو الصيفي، بعد اقتراب رحيل الفرنسي فاران عن الفريق.