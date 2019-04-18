رياضة | قائد مانشستر سيتي: 3 أسباب وراء خروجنا من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد مانشستر سيتي: 3 أسباب وراء خروجنا من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدولي البلجيكي "كومباني" قائد فريق مانشستر سيتي، على التعليق على خروج فريقه من دوري الأبطال عقب الهزيمة أمام توتنهام في الدور ربع النهائي.

وقال كومباني في تصريحات صحفية:" هناك ثلاث أشياء كانت وراء إقصاء فريقه من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على يد توتنهام هوتسبير.

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وتابع كومباني في تصريحات نقلتها "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية: "لقد كانت مباراة قوية للغاية، كنا نحاول التفوق عليهم، وإحراز أهداف، ولقد نجحنا في القيام بذلك على ما أعتقد".

وأكمل قائد السيتي: "هناك ثلاث حالات منعتنا من التأهل، ركلة الجزاء التي أهدرنها في مواجهة الذهاب، والهدف الذي جاء من لسمة يد من قِبل توتنهام، والهدف الذي ألغي في الدقيقة الأخيرة".

واتم كومباني حديثه: "بدون أي شكوي، ولكنها كانت مباراة بها الكثير من الحالات المُثيرة، لا يمُكننا الحديث عن استحقاق توتنهام التأهل لنصف النهائي، لأن اللعب لم يكن نظيفًا.