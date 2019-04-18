رياضة | فرمان جديد من أجيري بشأن المحترفين قبل أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان جديد من أجيري بشأن المحترفين قبل أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، منح اللاعبين المحترفين، راحة 10 أيام بعد انتهاء دورياتهم في أوروبا.

يأتي قرار الجهاز الفني، لمنح الفرصة للاعبين لزيارة أقاربهم والحصول على قسط من الراحة، قبل الاستعداد لإنطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل في برج العرب بالإسكندرية، ويتخلله مباراتين وديتين استعدادًا للمسابقة القارية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترةمن 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.