رياضة | وائل جمعة يؤازر الأهلي قبل موقعة بيراميدز (صوره)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل جمعة يؤازر الأهلي قبل موقعة بيراميدز (صوره) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وائل جمعة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق حاجة الفريق الأحمر للفوز في مباراة اليوم أمام بيراميدز بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

وغرد جمعة على حسابه بموقع التواصل "تويتر :" مباراة مهمه اليوم للأهلي ضد بيراميدز بهدف الهروب أكثر في جدول ترتيب الدوري".

وأضاف: " قمة يحتاج فيها الفريق فوز معنوي مهم بعد الخروج من دوري الأبطال.. يلا يا أهلي".

ويستضيف الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الخميس نظيره بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.