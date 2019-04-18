رياضة | شروط جروس لتجديد تعاقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شروط جروس لتجديد تعاقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك شروطه لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة القادمة.
وجاءت شروط جروس بتجديد عقده لمدة موسم على الأقل مع الفريق الأبيض، في حال تمسك إدارة النادي باستمراره على رأس القيادة الفنية للقلعة البيضاء.
وكان مسؤولو الزمالك قد اقترحوا على المدرب تمديد عقده مع النادي لمدة ثلاثة أشهر فقط خاصة وأن عقده ينتهي في مايو القادم في الوقت الذي تنتهي فيه بطولة الدورب في أغسطس على أن يتخذوا قرارهم النهائي بخصوص استمراره في قيادة الفريق للموسم المقبل، على ضوء عدد البطولات التي سينجح في تحقيقها مع الفريق خلال الموسم الجاري.
اقتراح إدارة الزمالك قوبل بالرفض من جانب المدرب السويسري بشكل نهائي وتمسك بتجديد عقده لمدة موسم ع الأقل، إذا كانت لديهم الرغبة في استمراره.
واشترط جروس الحصول على جزء من عقده مع الزمالك كاش في حال التجديد، على أن يتجزأ المبلغ المتبقي على أقساط شهرية.