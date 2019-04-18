رياضة | شروط جروس لتجديد تعاقده مع الزمالك

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وضع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك شروطه لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وجاءت شروط جروس بتجديد عقده لمدة موسم على الأقل مع الفريق الأبيض، في حال تمسك إدارة النادي باستمراره على رأس القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

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وكان مسؤولو الزمالك قد اقترحوا على المدرب تمديد عقده مع النادي لمدة ثلاثة أشهر فقط خاصة وأن عقده ينتهي في مايو القادم في الوقت الذي تنتهي فيه بطولة الدورب في أغسطس على أن يتخذوا قرارهم النهائي بخصوص استمراره في قيادة الفريق للموسم المقبل، على ضوء عدد البطولات التي سينجح في تحقيقها مع الفريق خلال الموسم الجاري.