صورة العلم الإسرائيلي تدفع محمد النني لتصحيح الخطأ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سارع النجم المصري محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى تعديل صورة كان قد نشرها، تحتوي على العلم الإسرائيلي على إحدى الطائرات خلف اللاعب، مما أثارت كثيرا من اللغط.

نجم منتخب مصر كان قد نشر قبيل سفر بعثة فريقه إلى مدينة نابولي الإيطالية؛ لمواجهة فريقها المحلي مساء الخميس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، صورة تجمعه بزميله في أرسنال، الألماني بيرند لينو.

Advertisements

النني علق على الصورة بقوله: “ما زالت هناك 90 دقيقة للعب.. نتطلع إلى مباراة حامية جدا.. الآن حان وقت الإقلاع إلى نابولي”؛ إلا أنه واجه انتقادات لاذعة بسبب هذه الصورة، بعدما ظهرت طائرة خلف اللاعب عليها علم إسرائيل.. وسرعان ما عدل النني الصورة، بإخفاء العلم الإسرائيلي.

يشار إلى أن فريق أرسنال الإنجليزي تبدو حظوظه كبيرة لبلوغ الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي على حساب نابولي، خاصة بعد فوزه ذهابا على ملعبه بهدفين دون رد.

محمد النني لا يشارك بصفة دائمة مع فريقه منذ قدوم الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لأرسنال.