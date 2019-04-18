«المنزل القذر» يضع عثمان ديمبلي في موقف حرج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت تصريحات للمحامي الخاص للاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، استياء جمعية اللاعبيين الألمانية.

المحامي قال في تصريحات له: “في شقة – سكن اللاعب - قد تكون هناك رائحة كريهة وأحيانا قذرة المهم أن تكون كل الأمور على ما يرام عندما يرحل الشخص من المنزل”.

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التصريحات أثارت استياء جمعية اللاعبيين الألمانية، والتي صرح رئيسها، غريغور رايتر، قائلا: التصريح ببساطة خاطئ، إذ يجب التعامل مع ممتلكات الغير بحذر، وفي حالة حدوث تجاوزات يمكن إنهاء عقد الإيجار دون سابق إنذار”.

كما ردت الجمعية على تصريحات مستشار اللاعب - الذي عرض على صاحب المنزل هدمه بالكامل وإعادة تشييده - لتعلق الرابطة الألمانية على ذلك بالقول: إذا قال ليشتشتاينر هذا الكلام بالفعل، فإنه غير مؤهل ليكون مستشارا.. وحتى إن كان ديمبيلي يكسب الملايين، فلا يحق له ولا لمستشاره أن يدمروا ممتلكات الغير، جمعية وكلاء اللاعبين لا تتسامح مع مكبات النفايات ولا الأنانية.

عثمان ديمبيلي كان قد انتقل من فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني، إلى برشلونة، ويعاني حاليا من مشاكل في سكنه السابق في ألمانيا، حيث تسببت تصرفاته في مسكنه في عدة مشاكل وبخاصة عندما كان في ألمانيا.

اللاعب الفرنسي عندما رحل عن ناديه السابق إلى إسبانيا، ترك منزله في حالة مزرية، حيث كانت صناديق القمامة ممتلئة عن آخرها، وبقع الأوساخ منتشرة في أرضية المنزل، ما دفع بالمؤجر إلى رفع قضية على اللاعب وطلب تعويض بـ 21 ألف يورو.