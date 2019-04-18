صحيفة كبرى تزعم تشاجر محمد صلاح مع كلوب.. ووكيل اللاعب يرد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية – إحدى الصحف الرياضية الكبرى في إسبانيا – أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق بعد انتهاء الموسم الحالي.

الصحيفة اشارت إلى أن سبب طلب صلاح مغادرة “الريدز” هو وقوع مشاجرة بينه وبين الألماني يوجن كلوب، المدير الفني للفريق، مما أدى إلى طلب صلاح للمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فإنه بعد محادثات للاعب مع كلوب أعرب صلاح عن استيائه، ورغبته في الرحيل لإدارة النادي، إلا أن مسئولين كبار في إدارة النادي أقنعوه بالبقاء حتى نهاية الموسم، وبتسهيل عملية انتقاله من النادي، في حال استمرت رغبته في الرحيل حتى شهر مايو المقبل.

Advertisements

من جانبه رد رامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح، على هذه التقارير، وفقا لما نقله موقع “تالك سبورت” بقوله: إن خبر الرحيل لا أساس له من الصحة.

رامي عباس، نشر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال فيها ما معناه إن صحيفة “آس” تروج مرة أخرى الشائعات، مضيفا “أنا أتابع ذلك”.

كانت تقارير سابقة قد ربطت اسم صلاح بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم، وهو ما يعني أن النادي الملكي قد يستهدف صلاح مجددا، خاصة مع عودة المدرب زين الدين زيدان، وسعيه لاستقطاب وجوه جديدة للفريق، لتحفيزه للعودة إلى مسيرة الألقاب الناجحة.