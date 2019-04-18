انت الان تتابع كواليس الاجتماع الطارئ في الأهلي لحل أزمة الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

اجتماع الأهلي

كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي بالنادي الأهلي، تفاصيل ما حدث خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، والخاص بمناقشة أزمة حضور الجماهير في مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال "فؤاد" في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة «راديو هيتس»: «الاجتماع انعقد من إقرار حق الأهلي بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة كما يحدث مع جميع الأندية».

Advertisements

وأضاف: «كان المجلس منعقدًا بشكل مغلق، وكل عضو في المجلس يناقش الأمر ويدلي برأيه. ووسط هذه الأجواء تلقى الخطيب مكالمة هاتفية من الجهات المعنية، تؤكد الموافقة على الحضور الجماهيري». وأوضح المتحدث الرسمي بالأهلي: «ما تم الاتفاق عليه هو 5 آلاف مشجع يتم تقسيمهم كالتالي: 3 آلاف للفريق