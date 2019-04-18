كواليس الاجتماع الطارئ في الأهلي لحل أزمة الجماهير

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١٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
اجتماع الأهلي
كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي بالنادي الأهلي، تفاصيل ما حدث خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، والخاص بمناقشة أزمة حضور الجماهير في مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال "فؤاد" في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة «راديو هيتس»: «الاجتماع انعقد من إقرار حق الأهلي بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة كما يحدث مع جميع الأندية».
وأضاف: «كان المجلس منعقدًا بشكل مغلق، وكل عضو في المجلس يناقش الأمر ويدلي برأيه. ووسط هذه الأجواء تلقى الخطيب مكالمة هاتفية من الجهات المعنية، تؤكد الموافقة على الحضور الجماهيري». وأوضح المتحدث الرسمي بالأهلي: «ما تم الاتفاق عليه هو 5 آلاف مشجع يتم تقسيمهم كالتالي: 3 آلاف للفريق
وأوضح المتحدث الرسمي بالأهلي: «ما تم الاتفاق عليه هو 5 آلاف مشجع يتم تقسيمهم كالتالي: 3 آلاف للفريق صاحب الأرض، و1500 لوزارة الشباب والرياضة، و500 للفريق الضيف»، مختتمًا: «الأهلي لم يطلب أكثر من حقه، نتمناها مباراة كرة قدم ماتعة».
وتعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، هي الثانية بين الفريقين هذا الموسم، حيث أقيم لقاء الدور الأول في استاد الدفاع الجوي دون جمهور، وفاز به بيراميدز (2-1).
ويحتل الأهلي صدارة الدوري بـ58 نقطة من 25 مباراة، نفس رصيد الزمالك الثاني من المباريات، ولكنه حصد 57 نقطة، وحصد بيراميدز صاحب المركز الثالث 57 نقطة، ولكن من 27 مباراة.
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