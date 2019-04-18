انت الان تتابع صلاح وماني يزينان الحملة الدعائية لقميص ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
نجوم ليفربول
أعلن ليفربول الإنجليزي عن قميصه الجديد، الذي سيرتديه بدءًا من الموسم المقبل 2019/2020، ووفقًا للصور المنشورة على حساب ليفربول الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن النادي مستمر في شراكته مع راعي قمصانه للموسم الرابع على التوالي، وظهر في الحملة الدعائية للقميص الجديد للريدز، نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والدولي البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، وذلك بعد ساعات من تأهل ليفربول لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة (4-1)، في إياب ربع نهائي المسابقة.
ويلتقي ليفربول بنظيره برشلونة، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال، فيما سيواجه توتنهام نظيره أياكس في الطرف الآخر من المربع الذهبي. ?? Liverpool FC is life. LIVE IT. Introducing the #NBFootball @LFC 19-20 Home Kit.#LiveIt #LFC pic.twitter.com/0EaWsrZcjW — New Balance Football (@NBFootball)
ويلتقي ليفربول بنظيره برشلونة، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال، فيما سيواجه توتنهام نظيره أياكس في الطرف الآخر من المربع الذهبي.
🔴 Liverpool FC is life. LIVE IT.— New Balance Football (@NBFootball) April 18, 2019
Introducing the #NBFootball @LFC 19-20 Home Kit.#LiveIt #LFC pic.twitter.com/0EaWsrZcjW
— Liverpool FC (@LFC)
يشار إلى أن صحيفة "آس" الإسبانية، ذكرت أن محمد صلاح، طالب من إدارة ناديه بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، بسبب مشكلات عاناها على مدار الفترة الماضية.
🔥🔥🔥— Liverpool FC (@LFC) April 18, 2019
👉 2019/20 @NBFootball home kit 👈#LiveIt
— Liverpool FC (@LFC)
???? REDS ????
🔴🔴 REDS 🔴🔴— Liverpool FC (@LFC) April 18, 2019
Our 2019/20 @NBFootball home kit has been revealed! 🙌#LiveIt pic.twitter.com/PE8UUpXehd
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