انت الان تتابع الأهلي يتحدث عن الانسحاب أمام بيراميدز بسبب الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

الأهلي

تحدث شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، عن ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بانسحاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، بسبب أزمة الجماهير. ونفى شريف فؤاد تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة «راديو هيتس»، اليوم الخميس، بأن يكون المارد الأحمر هدد بالانسحاب للموافقة على حضور الجماهير في مباراته ضد بيراميدز، المقرر لها اليوم، قائلا: «الكل يعرف أن الأمور لا تدار بهذه الطريقة في الأهلي، نحن مؤسسة عريقة».

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ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وأوضح متحدث الأهلي: «طلبنا كان واضحا، وهو لعب المباراة بجمهور، وإذا كان هناك قرار آخر، فكنا سنناقش كيفية التعامل معه. الأهلي لا يستخدم أبدا لغة التهديد أو التلويح في