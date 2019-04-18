الدوري الأوروبي.. قمة إنجليزية إيطالية وصدام إسباني

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يأمل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، في التغلب على خسارة مباراة الذهاب أمام أرسنال، والتي جاءت بعد عرضين متواضعين للفريق في الدوري الإيطالي

يتطلع أرسنال وتشيلسي إلى حسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، والتقدم خطوة جديدة نحو مواجهة الديربي المحتملة بينهما في نهائي البطولة الأوروبية. ويحل أرسنال ضيفًا على نابولي الإيطالي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الجانرز (2-0) على ملعبه، بينما يستضيف تشيلسي نظيره سلافيا براج. علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز البلوز (1-0)، ويحظى فالنسيا وبنفيكا بفرصة جيدة في انتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي، بعد أن شهدت جولة الذهاب فوز الخفافيش على فياريال في عقر داره (3-1)، وفوز بنفيكا على آينتراخت الألماني (4-2).

ورغم الأفضلية التي يتمتع بها أرسنال إثر تقدمه بثنائية على نابولي في جولة الذهاب، ربما يعاني الفريق اللندني من القلق، في ظل نتائجه الأخيرة في البطولة الأوروبية خارج ملعبه، حيث خسر أرسنال على ملعبي باتي بوريسوف ورين في الدورين السابقين بالبطولة، قبل أن يستعيد توازنه في المرتين على ملعبه، ليواصل المشوار

ورغم الأفضلية التي يتمتع بها أرسنال إثر تقدمه بثنائية على نابولي في جولة الذهاب، ربما يعاني الفريق اللندني من القلق، في ظل نتائجه الأخيرة في البطولة الأوروبية خارج ملعبه، حيث خسر أرسنال على ملعبي باتي بوريسوف ورين في الدورين السابقين بالبطولة، قبل أن يستعيد توازنه في المرتين على ملعبه، ليواصل المشوار في الدوري الأوروبي.

ولكن ربما يختلف السيناريو هذه المرة؛ لذلك يدرك أرسنال أن عليه تقديم الكثير من العمل، واستعراض أفضل ما لديه، من أجل التأهل للمربع الذهبي بالدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، إذ قال بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، في إشارة إلى كبوات الفريق خارج ملعبه: "نحن ندرك أننا نواجه بعض الصعوبات خارج الديار، لكن الفرصة لا تزال في أيدينا".

على الجانب الآخر، يأمل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، في التغلب على خسارة مباراة الذهاب، التي جاءت بعد عرضين متواضعين للفريق في الدوري الإيطالي، قائلا: "في 3 كلمات، نحن بحاجة للشجاعة والذكاء والحماس، ورأيت قدرا متواضعا من الشجاعة في بداية مباراة الذهاب، رأيت الذكاء في شوطي المباراة، سنكون بحاجة للحماس اليوم".

ونوه المدير الفني لنابولي بأنه "بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى جرعة كبيرة من التماسك، فيجب أن نغتنم هذه الفرصة، ونحتاج إلى نهج إيجابي في التفكير. أكرر، نحتاج للكثير من الحماس. ستكون أجواء المباراة استثنائية وستكون لصالحنا".

ودخل نابولي في معسكر مغلق، وفيه لا يخرج اللاعبون سوى للتوجه لمجمع التدريب أو فندق الإقامة، وذلك بعد الفوز 3-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي على ملعب كييفو، الأحد الماضي، رغم أن أنشيلوتي قال إنه لا يحبذ هذه الطريقة.

وأضاف أنشيلوتي: "هل عارض اللاعبون ذلك؟ لا، في الحقيقة أنا الذي لم أكن أرغب في ذلك، فبشكل عام أنا ضد المعسكرات المغلقة، لأنني أعتقد أن حال اللاعبين يكون أفضل إذا عادوا إلى منازلهم بدلا من الانشغال بالكمبيوتر أو وسائل التواصل الاجتماعي، ونابولي هو الفريق الإيطالي الوحيد المتبقي في المنافسات القارية. أتمنى أن يظل الوضع كذلك يوم الجمعة المقبل".

بينما أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن فريقه يدرك جيدا أنه مقبل على 90 دقيقة يمكن أن تكون طويلة جدا، قائلا: "أتوقع مباراة مختلفة تماما عن الذهاب، سواء فنيا وخططيا، أو على مستوى الأجواء، ويجب أن نلعب بخطوط متقاربة، حيث إن لاعبين مثل لورينزو إنسيني وميليك ودرايس ميرتينز، بإمكانهم صناعة المشكلات لنا، ولكننا أيضا نمتلك لاعبين كبارا".

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ويرى المدرب السابق لإشبيلية الإسباني، الذي فاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الأوروبي، أن حظوظ الفريقين متساوية في بلوغ المربع الذهبي، مؤكدا أن فريقه سيبحث عن التسجيل أولا، قائلا: "هدفنا هو الدفاع عند الضرورة، ومن ثم الهجوم عندما تكون الكرة معنا، هدفنا الأول هو الفوز، سندخل مباراة الغد بأفضلية، ولكن المنافس يمكنه تسجيل هدفين نظرًا لإمكانيات لاعبيه. علينا محاولة التسجيل".

أما تشيلسي، المتوج بلقب البطولة عام 2013، فيعد المرشح الأوفر حظا للفوز في المواجهة أمام سلافيا براج، على ملعب ستامفورد بريدج، وكان تشيلسي قد حسم مباراة الذهاب خارج ملعبه بهدف وحيد متأخر سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 86، لكن ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، يتوقع أداءً أفضل من الفريق التشيكي في مباراة اليوم.

وقال ماوريسيو ساري: "أعتقد أننا ندرك جيدا أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية، نحن بحاجة إلى التركيز في مباراة الإياب، لأن منافسنا يبدو خطيرا خارج ملعبه".

ويعلق فالنسيا آماله بشكل كبير على تألق جونزالو جويديس، الذي سجل ثنائية للفريق في مباراة الذهاب، كما سجل للفريق في الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع. وحَث مارسيلينو، المدير الفني لفالنسيا، مشجعي فريقه على الحضور الجماهيري الكبير في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، أمام فياريال، رغم تقدمه 3-1 في المواجهة.

وقال مارسيلينو: "الفريق بحاجة للمساندة ومساعدة جماهيره، لدينا فرصة في التأهل للدور قبل النهائي وسنواجه لحظات صعبة، وسيكون علينا بذل جهد كبير. الفريقان متساويان ونحن بحاجة لجهد ضخم، لذلك أتمنى وجود العديد من الناس لمساندة لاعبينا من الدقيقة الأولى وحتى النهاية".

وتابع المدير الفني لفالنسيا: "المواجهة بين أيدينا بفضل نتيجة كان أي شخص سيتمناها، لكن إذا اهتزت شباكنا أولا، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حالة من الشك في الفريق، ولذلك يجب علينا تجنب حدوث ذلك بأي ثمن".

وقال مارسيلينو إنه يتوقع تعافي القائد داني باريخو من إصابة عضلية، لكن المهاجم رودريجو مورينو، والمدافع كريستيانو بيتشيني، والحارس خاومي دومينيك، لن يكون بوسعهم المشاركة في المباراة، وأردف: "سنواصل اتباع سياسة التناوب، فلا يمكن أن نخوض كل مباراة باللاعبين أنفسهم، سنحاول استخدام كل اللاعبين المتاحين في المراحل الأخيرة من الموسم".

- نابولي × أرسنال في تمام الساعة 9

- فالنسيا × فياريال في تمام الساعة 9

- آينتراخت فرانكفورت × بنفيكا في تمام الساعة 9

- تشيلسي × سلافيا براج في تمام الساعة 9