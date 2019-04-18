انت الان تتابع الأهلي يكشف أعداد الجماهير المقررة لمباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

جماهير الأهلى

كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الأعداد المقرر لها الحضور في مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إن الأعداد هي وفق الاشتراطات السابقة المعمول بها منذ 8 شهور في الدوري الممتاز، مضيفًا أن عدد الحضور هو 5 آلاف مشجع يتم تقسيمهم كالتالي: 3 آلاف للفريق صاحب الأرض وهو الأهلي، 1500 وزارة شباب ورياضة، و500 للفريق الضيف.

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وكشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي بالنادي الأهلي، تفاصيل ما حدث خلال اجتماع مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، الطارئ الخاص بمناقشة أزمة حضور الجماهير. وقال في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة «راديو هيتس»: «الاجتماع انعقد من إقرار