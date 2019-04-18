شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيق «الثلاثية».. نجوم طائرة الأهلي: «روح الفانلة الحمراء كلمة السر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، والثلاثين في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء.

أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وواصل خلالها لاعبو الأهلي أدائهم المتميز، بفضل الضربات الساحقة والدفاع المتقن على الشبكة والإرسال القوي والإعداد الجيد، لينجح الفريق في الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد 26-24، و25-18، و25-17، ويتوج بلقب الدوري.

الفوز على طلائع الجيش حسم اللقب لصالح الأهلي، ليكتب سطرًا جديدًا من سطور المجد الرياضي، بعدما نجح في تحقيق الثلاثية للمرة الثانية على التوالي، والتي استهلها بالفوز بكأس مصر ولقب البطولة الأفريقية، وأخيرًا، التتويج ببطولة الدوري الممتاز دون خسارة.

وأجرى الموقع الرسمي للنادي الاهلي لقاءات مع بعض نجوم الفريق، بدأها مع محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، الذي قال: «التتويج بالدوري، وحصد بطولة جديدة، يعد بمثابة إنجاز جديد، يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، بعد الفوز مؤخرًا بكأس مصر والبطولة الأفريقية، جماهير الأهلي تستحق أن نهديها الثلاثية للعام الثاني على التوالي، بعد مؤازرتها الدائمة للفريق، والوقوف خلفه في كل البطولات، مؤكدًا أن الجميع تعاهد على إسعاد الجماهير الوفية، واليوم، يوفي الفريق بالعهد بعد التتويج بثالث الألقاب هذا الموسم».

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ووجه عبدالله عبدالسلام، لاعب الفريق، الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع، على مدار الموسم، والذي نجح خلاله الفريق بالعلامة الكاملة، وتحقيق الثلاثية التاريخية للموسم الثاني على التوالي.

وقال لاعب الأهلي: «روح الفانلة الحمراء كانت كلمة السر في مشوار الفريق بالدوري والتتويج بالثلاثية التاريخية، وإنهاء الموسم دون خسارة على الصعيدين المحلي والقاري».

وأهدى أحمد صلاح لاعب الفريق، لقب الدوري إلى جماهير الأهلي، نظرًا لدعمها الفريق بشكل رائع هذا الموسم، مُشددًا على أن الجميع سيواصل العمل لإسعادهم في الفترة المقبلة.

وأوضح صلاح، أن الجهاز الفني، بقيادة الكابتن محمد مصيلحي، بذل مجهودًا كبيرًا مع الفريق منذ بداية الموسم، وقام بتجهيز اللاعبين لتقديم موسم تاريخي، وهو ما حدث بتكرار الثلاثية التاريخية للموسم الثاني على التوالي.

وأعرب عبدالحليم عبو، لاعب الفريق، عن سعادته بفوز الفريق بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، وللمرة الـ30 في تاريخه، مؤكدًا أن الأهلي استحق التتويج بلقب الدوري بعد المجهود الشاق، والمشوار الرائع الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني، منذ بداية الموسم وحتى النهاية، دون خسارة.