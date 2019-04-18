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شكرا لقرائتكم بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي لحظة بلحظة اليوم الخميس 18-4-2019 فى الدوري المصري اون لاين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي لحظة بلحظة اليوم الخميس حيث يلتقي في تمام الـ 5 من مساء اليوم فريقي الزمالك والإ سماعيلي على ملعب السويس في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 10 من بطولة الدوري الممتاز .
بث مباشر مبارا الزمالك والإسماعيلي لحظة بلحظة اليوم
بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي لحظة بلحظة اليوم الخميس ويغيب عن الزمالك في هذا اللقاء لاعب خط الوسط التونسي فرجاني ساسي بسبب الإصابة في لقاء الفريق الأخير امام حسنية أغادير المغربي في بطولة الكنفدرالية وحقق الفارس الأبيض الفوز في هذه المباراة وصعد للدور نصف النهائي للبطولة .
بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي لحظة بلحظة اليوم
بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي لحظة بلحظة اليوم الخميس بينما يسعى الإسماعيلي للفوز في هذه المباراة بعد مجموعة من النتائج السيئة في هذ الموسم حيث لعب الفريق 26 مباراة خسر في 7 منها وتعادل في 10 ولم يفز سوى 9 مباريات فقط ويقع الإسماعيلي في المركز الـ 7 في جدول الدوري بـ 37 نقطة .
بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي لحظة بلحظة اليوم
بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي لحظة بلحظة اليوم الخميس كما يريد الفرس الأبيض حصد الثلاث نقاط حتى يستمر في المنافسة على لقب الدوري بعدما خسر من المصري في اللقاء الماضي بثلاثية مقابل هدف .
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