شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاسماعيلي.. كواليس استبعاد كريم بامبو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمى يكشف خلاله كواليس استبعاد كريم بامبو جناح الدراويش من مواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة عصر اليوم الخميس ، ويعلن خلاله تجميد اللاعب لنهاية الموسم

وجاء نص البيان كالتالى : "فى إطار حرص مجلس إدارة الإسماعيلى على توضيح كافة الأمور بشفافية أمام الجماهير ولفرض مزيد الاستقرار الفنى ، يؤكد مسئولو النادى أن كريم بامبو جناح الفريق الذى ينتهى تعاقده بنهاية هذا الموسم يماطل فى تجديد عقده رغم العروض التصاعدية التى تم تقديمها له.

وأضاف مسئولو النادى بأنه تم عقد جلسات عدة مع اللاعب إلا أنه لم يستجيب رغم تمسك النادى بجهوده فضلا عن طلبه بخوض تجربة احتراف خارج البلاد مع التأكيد على أن الإسماعيلى له أولوية فى التجديد حال غياب تلك العروض الخارجية.

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وأوضح مسئولو الدراويش أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى لم يمانع فى تحقيق رغبته فى الاحتراف بشرط تجديد عقده ضمن صفوف الفريق لعدة مواسم.

‎وشدد المسئولون على أن الفترة الأخيرة شهدت مطالبة وكيل اللاعب فى اجتماعه مع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ومحمد محسن ابو جريشة المدرب العام ،بالحصول على تعويض مادى بجانب عقد سنوى بمبلغ مالى كبير وهو ما تمت الموافقة عليه على الفور قبل أن يطلب وكيله مهلة لإحضار اللاعب والتوقيع على عقود التجديد وهو مالم يحدث واعتبره النادى رفضا للتجديد.

‎وأردف مسئولو الإسماعيلى أنه قد تقرر عدم مشاركة اللاعب فى ظل خروجه عن تركيزه وابتعاده عن مستواه نظرا لتفكيره فى العروض وإعطاء الفرصة للاعبين أخرين مستمرة عقودهم مع النادى وعلى نفس مستواه الفنى.

‎وأتم بأن الفريق يتمتع بلاعبين سواء من الفريق الأول أو بقطاع الناشئين قادرين على تعويضه فى ظل قدراتهم الفنية المميزة،فضلا عن استمرار عقودهم مع الفريق وهو ما يسهم فى زيادة الاستقرار والهدوء وينعكس بشكل إيجابى على النتائج.