شكرا لقرائتكم الاهلى ضد بيراميدز.. إكرامى يغيب عن تدريب مستبعدى الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل شريف إكرامى الأهلى حصل على إذن بالغياب عن مران المُستبعدين عن لقاء بيراميدز، المقرر له الثامنة مساء اليوم فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ25 للدورى.

وخاض اللاعبون الغائبون عن مباراة بيراميدز مراناً قوياً بإستاد مختار التتش صباح اليوم، تحت إشراف إليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالفريق.

ولم يُشارك شريف إكرامى فى مران اليوم بعدما حصل على إذن بعدم التواجد فى المران، علماً بأن الحارس الدولى يغيب عن لقاء بيراميدز لإصابته بتمزق فى عضلة السمانة.

ويلتقى الأهلى مع نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 25 بمسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

فيا خاض صلاح محسن وكريم نيدفيد لاعبا الفريق جلسة علاج تأهيلى فى النادى اليوم، فى إطار البرنامج العلاجى الذى يخوضه الثنائى.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة فى غضروف الركبة خلال مباراة مصر المقاصة الماضية بالدورى، فيما يعانى صلاح محسن من إجهاد.