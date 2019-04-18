شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب 9 دول أفريقية لوديتى المنتخب فى يونيو المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى 9 دول أفريقية لخوض وديتين فى شهر يونيو المقبل، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2019 عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى، التى تضم زيمبابوى والكونغو وأوغندا.
ينتظر رد اتحاد الكرة رد الاتحادات الـ9، التى طلب اللعب معها وكلها منتخبات أفريقية ومن بينها مالى وجنوب أفريقيا وانجولا وتنزانيا وموريتانيا وناميبيا.
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