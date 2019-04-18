شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 18-4-2019 فى الدوري المصري اون لاين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخيس حيث تقام في تمام الساعة الـ 5 من مساء اليوم الخميس مباراة الزمالك والإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ 10 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب السويس .

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم



مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس يسعى نادي الزمالك للفوز بهذ اللقاء بعد الخسارة في المباراة الماضية امام فريق المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدف وجعلته تلك الهزيمة في المركز الثالث بفارق الاهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلى المتصدر .

Advertisements

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس وعلى الجانب الأخر يخوض الإسماعيلي هذ اللقاء وهو في المرز الـ 7 برصيد 37 نقطة من 26 لقاء فاز في 9 منها وتعادل في 10 بينما خسر في 7 مباريات .

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس ومن المتوقع أن يدخل الفارس الأبيض المباراة تحت قيادة كرستيان جروس المديرالفني للفريق بالتشكيل التالي : جنش ، عبدالله جمعة ، محمود علاء ، الونش ، حمدي النقاز ، طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، حميد أحداد ، أوباما ، أحمد زيزو ، خالد بوطيب .

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس كما نتوقع أن يبدأ سيدومير يانيفيسكي المديرالفني للدراويش اللقاء بالتشكيل الأتي : محمد فوزي ، طارق طه ، محمد مجدي ، باهر المحمدي ، أحمد ايمن ، محمود متولي ، إبراهيم عبد الخالق ، كريم بامبو ، عبدالرحمن مجدي ، محمد صادق ، شيلونجو .