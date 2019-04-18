شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 45 عميل مزدوج فى كلاسيكو أولاد العم الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً حينما يلتقى نظيره الإسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة الضغط على منافسه الأهلى الذى يعتلى الصدارة بفارق نقطة واحدة، الأمر الذى يشعل الصراع بين القطبين ويزيد من حماس المنافسات على اللقب.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبوه 52 هدفا، وسكنت شباكه 22 هدفا، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلى المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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وعلى مدار التاريخ ارتدى 45 لاعبا قميص الزمالك والإسماعيلى وهم (طه بصرى – منصور حافظ – صبرى المنياوى – هارونا يوسف – بشير عبدالصمد -كرم جابر – مجدى طلبة – طارق مصطفى – رضا سيكا – احمد حسن – حسام عبد العال – هيثم فاروق – عبد الحميد بسيونى – عمرو فهيم – إسلام الشاطر- وليد صلاح عبد اللطيف – مصطفى جعفر – محمد يونس – محمد عبد الواحد – محمد عبد الله – هانى سعيد – إبراهيم سعيد – عصام الحضرى – أحمد على – عمر جمال – على جبر – أحمد سمير فرج – صالح موسى – شيكابالا – أحمد سمير – إسلام جمال – أحمد ناصر – محمد عادل جمعة – إبراهيم حسن – باهر المحمدى – شوقى السعيد – أحمد دويدار – إبراهيم عبدالخالق- محمود عبد العزيز – بهاء مجدى – محمود عبد العاطى “دونجا” – محمد مجدى – محمد الشامى - أسامة ابراهيم ).