شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أمح الدولى يتوقع نتيجة الأهلى وبيراميدز والزمالك مع الإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع أمح الدولى، مشجع الأهلى الشهير، نتيجة مباراتى الأهلى مع بيراميدز والزمالك مع الإسماعيلى، المقرر لها الخميس بمسابقة الدورى العام.
يواجه الأهلى بيراميدز فى الثامنة مساء الخميس على استاد بتروسبورت، بينما يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى، فى الخامسة عصر اليوم الخميس على استاد الجيش بالسويس.
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