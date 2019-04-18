إنفو جراف.. تعرف على الملاعب المستضيفة لمجموعات أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المنتخبات الاستعداد لانطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين ونفس الأمر للجنة المنظمة بمصر.
وننشر الملاعب التى تستضيف مجموعات أمم أفريقيا 2019
المجموعة الأولي : مصر والكونغو وزيمبابوى وأوغندا وتقام مبارياتهاباستاد القاهرة
المجموعة الثانية: نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندى
المجموعة الثالثة: السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيااستاد الدفاع الجوى
المجموعة الرابعة: المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا –استاد السلام
المجموعة الخامسة : تونس – مالي – موريتانيا – انجولا -استاد السويس
المجموعة السادسة: الكاميرون – غانا – بنين – غينيا بيساو –استاد الإسماعيلية.
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