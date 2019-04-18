إنفو جراف.. تعرف على الملاعب المستضيفة لمجموعات أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المنتخبات الاستعداد لانطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين ونفس الأمر للجنة المنظمة بمصر. وننشر الملاعب التى تستضيف مجموعات أمم أفريقيا 2019 المجموعة الأولي : مصر والكونغو وزيمبابوى وأوغندا وتقام مبارياتها باستاد القاهرة باستاد القاهرة المجموعة الثانية: نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندى Advertisements استاد الإسكندرية استاد الإسكندرية المجموعة الثالثة: السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا استاد الدفاع الجوى استاد الدفاع الجوى المجموعة الرابعة: المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا – استاد السلام استاد السلام المجموعة الخامسة : تونس – مالي – موريتانيا – انجولا - استاد السويس استاد السويس المجموعة السادسة: الكاميرون – غانا – بنين – غينيا بيساو – استاد الإسماعيلية. استاد الإسماعيلية.

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