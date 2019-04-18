شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربى تتأهل للدور الثانى ببطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت اللاعبة المصرية روان العربى، بطلة العالم لناشئات الاسكواش، إلى الدور الثانى ببطولة الجونة الدولية المفتوحة، والتى تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجارى.

وفازت العربى على منافستها الإنجليزية جينى دونكالف بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 21 دقيقة فقط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-8, 11-6.

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الاسكواش حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم على فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلى المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الاسكواش بنسخة 2018.