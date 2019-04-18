شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي يغيب عن مران مستبعدى الأهلى من مباراة بيراميدز.. وتأهيل نيدفيد ومحسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل شريف إكرامى، حارس الأهلي، على إذن بالغياب عن مران المُستبعدين عن لقاء بيراميدز المقرر له الثامنة مساء اليوم فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ25 للدورى.
وخاض اللاعبون الغائبون عن مباراة بيراميدز مراناً قوياً باستاد مختار التتش صباح اليوم تحت إشراف إليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالفريق.
ولم يُشارك شريف إكرامى فى مران اليوم بعدما حصل على إذن بعدم التواجد فى المران علماً بأن الحارس الدولى يغيب عن لقاء بيراميدز لإصابته بتمزق فى عضلة السمانة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 25 بمسابقة الدورى الممتاز.
فيا خاض صلاح محسن وكريم نيدفيد لاعبا الفريق جلسة علاج تأهيلى فى النادى اليوم فى إطار البرنامج العلاجي الذى يخوضه الثنائى.
وتعرض كريم نيدفيد للإصابة فى غضروف الركبة خلال مباراة مصر المقاصة الماضية بالدورى، فيما يعانى صلاح محسن من إجهاد.
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