تدريب وحيد للطلائع بملعب الغردقة استعداداً للجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق طلائع الجيش مرانه الختامى الوحيد، فى الرابعة عصر اليوم الخميس، استعداداً لملاقاة الجونة على الملعب الفرعى لستاد الجونة.
ووصل منذ قليل فريق طلائع الجيش، بقيادة البلجيكى لوك إيميل، إلى الغردقة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لملاقاة الجونة المقرر لها الثامنة مساء غد، الجمعة، باستاد الجونة فى الجولة الـ 30 للدورى.
وكان طلائع الجيش قد فاز فى مباراته الأخيرة على الداخلية بهدفين مقابل هدف.
واصطحب لوك ايميل 20 لاعباً للمباراة هم: "محمد بسام ومصطفى محمد وعاصم صلاح ويوسف محمد وشيكاتارا وريتشارد وأحمد جعفر وعلى الفيل وأحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحى وكابوريا وإسلام أجوجو وفرانك استيفن وتالا نداى وأحمد سامى وبوشا وعلى الزهدى وكريم طارق "
ويحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكهم 46، فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم مثلها.
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