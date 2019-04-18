سوبر كورة.. الجبلاية تخاطب 9 دول أفريقية لوديتى المنتخب يونيو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى 9 دول أفريقية لخوض وديتين فى شهر يونيو المقبل، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وأسفرت قرعة أمم أفريقيا 2019 عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم زيمبابوى والكونغو وأوغندا. لمعرفة الـ9 دول المرشحة لمواجهة مصر اضغط هنا Advertisements

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