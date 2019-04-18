شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بيبيك حكم مباراة الأهلى وبيراميدز.. بشرة خير للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة اختيار طاقم كرواتى لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى.

وتم إسناد المباراة إلى إيفان بيبيك حكماً للساحة، ويعاونه كل من ايفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين بيجيان حكمًا رابعًا.

- بيبيك يبلغ من العمر 42 عاما، حيث إنه مواليد 1977.

- حصل على الشارة الدولية منذ 16 عاما.

- يتحدث 3 لغات وهى الكرواتية والإيطالية والإنجليزية.

- سبق له إدارة مباراة الأهلى والزمالك فى قمة عام 2007، وانتهت بفوز الأهلى بهدف أحرزه محمد أبو تريكة.

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- أدار الحكم الكرواتى مباراة لمنتخب مصر للشباب عام 2009 أمام منتخب البارجواى بكأس العالم تحت 20 سنة ، وأسفرت عن هزيمة الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

- أدار 15 مباراة بالسعودية منها 13 بالدورى السعودى، ولقاءين بكأس خادم الحرمين.

- أدار الحكم الكرواتى حوالى 117 مباراة دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 535 مرة، والبطاقة الحمراء 38 مرة، واحتسب 40 ضربة جزاء.

- أدار ايفان بابيبيك هذا الموسم 23 مباراة، أشهر خلالها 89 بطاقة صفراء و بطاقة حمراء واحدة واحتسب 5 ضربات جزاء.

- كانت آخر مباراة أدارها ايفان بابيبيك مباراة لوكوموتيفا و هايدوك سبليت في الدوري الكرواتي الممتاز، يوم 14 أبريل الجارى وانتهت بفوز هايدوك سبليت بهدف دون رد.