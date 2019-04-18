بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي يلا شوت اليوم 18-4-2019 اون لاين رابط الاسطورة في كأس...

رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت الجديد اون لاين في المباراة المنتظرة اليوم بين الفريقين في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، مباراة قوية منتظرة من جانب جماهير الفريقين داخل المملكة العربية السعودية وتونس، بث مباشر الهلال والنجم الساحلي يسعى كل فريق إلى إحراز اللقب، ويدخل كل فريق هذه المواجهة ساعيًا إلى التتويج بهذه البطولة من أجل إسعاد جماهيره وسط ترقب جمهور الفريقين في المباراة النهائية من البطولة، وخاض كل فريق مشوار طويل في البطولة واستطاع الفريقان الوصول للمباراة النهائية والمقرر لها أن تقام اليوم على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

رابط مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اون لاين استطاع الهلال الوصول للدور النهائي بعد الفوز على شقيقه السعودي النادي الأهلي في الدور نصف النهائي حيث استطاع الزعيم الوصول للمباراة النهائية من خلال ركلات الترجيح التي خاضها أمام الراقي في مباراة شهدت منافسة كبيرة من أجل الوصول للمباراة النهائية ولكنها في الأخير انتهت لصالح الهلال بنتيجة 3-2 من خلال ركلات الترجيح.

أما نادي النجم الساحلي استطاع الوصول للمباراة النهائية بعدما حقق فوزًا ثمينا على المريخ بنتيجة هدف مقابل لاشيء في مباراة ذهاب نصف النهائي، أما مباراة العودة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ليحجز الفريق التونسي مقعدًا في النهائي لمواجهة الهلال ويسعى الفريق التونسي إلى الفوز، وبالرغم انها بطولة ودية بين الأندية العربية لكنها شهدت منافسات قوية طوال الأدوار الماضية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنجم يدخل كل فريق هذه المواجهة ساعيًا إلى الفوز، ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة بتوقيت مصر والرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد هزاع بن زايد وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية البث المباشر للقاء بالإضافة إلى قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق فارس عوض.

بث مباشر الهلال والنجم الساحلي كورة لايف يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل التتويج بالبطولة الودية، وبالرغم أنها بطولة ودية لكن الفريق الذي يحقق البطولة سيكون له جائزة مادية كبيرة مقدمة من الاتحاد العربي لكرة القدم.