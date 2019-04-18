تقارير إيطالية تكشف تفاصيل جديدة في انتقال صلاح ليوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يرغب في تعزيز صفوفه الموسم المقبل من خلال التعاقد مع النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح.

التقارير الإيطالية ربطت نجم ليفربول بالانتقال لليوفي في ظل رغبة فريق السيدة العجوز في تجديد دماء الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد آياكس أمستردام الهولندي.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن إدارة يوفنتوس قد تعيد التفكير في صفقة ضم صلاح مقابل السماح للأرجنتيني باولو ديبالا للانتقال لصفوف ليفربول.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة السيدة العجوز تخشى فشل الصفقة في ظل وجود رغبة من ريال مدريد التعاقد مع صلاح نظرًا لصعوبة تعاقد النادي الملكي في الحصول على خدمات إيدين هازارد نجم تشيلسي والذي يعد الهدف الأول للمدرب زين الدين زيدان نظرًا لمنع إدارة البلوز من إبرام تعاقدات.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية كشفت مساء أمس الأربعاء أن صلاح تقدم بطلب من أجل الرحيل عن ليفربول في الصيف المقبل، وهو ما نفاه وكيل اللاعب رامي عباس عبر حسابه الشخصي "تويتر".

وينافس صلاح خلال هذا الموسم على جائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي حيث أحرز "مو" 19 هدفًا في بريميرليج ليكون متساويًا مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن صلاح قاد ليفربول أمس الأربعاء للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بورتو البرتغالي (4-1) حيث شهدت المباراة تسجيل مو هدفًا في شباك التنين البرتغالي.