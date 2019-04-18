مستبعدو الأهلي.. غياب إكرامي.. تأهيل الثلاثي.. وراحة 24 ساعة عقب لقاء بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قرر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي، منح لاعبي الفريق راحة 24 ساعة عقب مباراة بيراميدز بالدوري.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين للدوري.
وواصل الثلاثي إسلام محارب وصلاح محسن وكريم نيدفيد أداء برنامجهم التأهيلي؛ تمهيدًا للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وعانى محارب من إجهاد في الحوض خلال الفترة الماضية خضع على إثره لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة من جديد إلى المشاركة مع الفريق، بينما تعرض كريم نيدفيد للإصابة في غضروف الركبة خلال مباراة مصر المقاصة الماضية بالدوري، فيما يعاني صلاح محسن من إجهاد.
على الجانب الآخر حصل شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي على إذن بالغياب عن مران اليوم.
جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
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