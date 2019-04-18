6 معلومات عن الكرواتي "بيبيك" حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، عن تولي الحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم الخميس ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري المصري برصيد 58 نقطة بعدما خاض الأحمر 25 مباراة، في المقابل يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 57 نقطة متساويًا مع الزمالك صاحب المركز الثاني والذي يتفوق بفارق الأهداف.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز 6 معلومات عن الكرواتي إيفان بيبيك والذي سيدير لقاء الأهلي وبيراميدز:

- يبلغ الحكم الكرواتي 41 عامًا حيث حمل الشارة الدولية عام 2003.

- خلال هذا الموسم أدار إيفان بيبيك 23 مباراة بواقع خمس مباريات في الدوري الأوروبي ومباراة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية وأخرى بدوري الأمم الأوروبية ومباراتين في الدوري السعودي، و14 مباراة في الدوري الكرواتي.

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- أبرز مباريات إيفان بيبيك خلال هذا الموسم هو عندما أدار لقاء سلافن بيلوبو ومنافسه نادي إسترا حيث أشهر 8 بطاقات صفراء واحتسب ركلتي جزاء في لقاء انتهى نتيجته بالتعادل الإيجابي (3-3).

- سبق للحكم الكرواتي وأن أدار لقاء للأهلي كان في موسم (2007 - 2008) أمام الزمالك وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد أحرزه محمد أبو تريكة.

- أولى مباريات بيبيك في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في موسم (2007 -2008) عندما أدار لقاء لاتسيو الإيطالي وفيرد بريمن الألماني وانتهت المباراة بفوز فريق العاصمة الإيطالية (2-1) في لقاء شهد احتساب ركلة جزاء وبطاقتي حمراء.

- آخر مباريات الحكم الكرواتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما أداء مباراة ريال مدريد وشاختار دونيسك الأوكراني في دور المجموعات حيث شهد اللقاء تفوق الفريق الملكي (4-0) في موسم (2015 -2016).

- الحكم الكرواتي أدار بصفة عامة 311 مباراة احتسب خلالها 109 ركلة جزاء وقام بإشهار 1445 بطاقة صفراء مقابل 89 بطاقة حمراء.