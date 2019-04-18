تقرير.. 7 معلومات عن نوفاك سيموفيتش حكم قمة الزمالك والإسماعيلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عيّن الاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش سيدير مباراة الزمالك والإسماعيلي المؤجلة من الجولة العاشرة في بطولة الدوري.

الزمالك يدخل المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المرتبة السابعة برصيد 37 نقطة.

ويستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن الصربي سيموفيتش:

1- سيموفيتش يبلغ من العمر37 عامًا، لم يقم بإدارة أي مباراة دولية رسمية في تاريخه سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

2- إجمالي المباريات التي أدارها الصربي خلال آخر 10 سنوات هي 123 مباراة، احتسب خلالها 34 ركلة جزاء.

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3- خلال الموسم الحالي أدار سيموفيتش 19 مباراة بواقع (15 مباراة بالدوري الصربي- مباراتين بالكأس- مباراة بالدوري المصري- مباراة دولية ودية).

4- خلال مباراة في الدوري المحلي هذا الموسم بين باتشكا بالانكا وسبارتاك زلايتبور فودا في يوليو الماضي، احتسب الصربي 4 ركلات جزاء وأشهر 5 كروت صفراء، وانتهت المباراة لصالح باتشكا 2-1.

5- أدار سيموفيتش مباراة بالدوري المصري هذا الموسم بين بيراميدز وسموحة في الجولة الـ22 من بطولة الدوري، انتهت لصالح الفريق الوليد برباعية دون رد، واحتسب ركلة جزاء خلال المباراة وأشهر بطاقتين صفراوتين.

6- أشهر الصربي 11 بطاقة صفراء في مباراة واحدة بين فريقي سبارتاك زلايتبور وفويفودينا بالدوري الصربي لموسم 2013/2014، وهو أعلى معدل بطاقات أشهرها سيموفيتش خلال مباراة واحدة تلاها مباراة أخرى في الموسم ذاته بين تشوكاريتشكي ستانكوم ونابريداك كروشيفاتس (10 بطاقات صفراء).

7- أدار مباراة دولية ودية واحدة في أكتوبر الماضي بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا تحت 21 عامًا، حسمها شباب المنتخب البلجيكي بهدف دون رد.