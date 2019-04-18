لاسارتي واختبار بيراميدز.. هل يحقق نجاحه الأول مع الأهلي بعد 3 تجارب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، اختباره الرابع منذ توليه القيادة الفنية للأحمر عندما يلتقي فريق بيراميدز في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري.

لاسارتي رغم نجاحه في إعادة الفريق الأحمر لصدارة الدوري بفارق نقطة عن أقرب منافسيه الزمالك وبيراميدز، إلا أنه تلقى ضربة قوية وصادمة عندما ودّع المنافسات الإفريقية من دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا على يد فريق صنداونز بعد الخسارة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومنذ قدوم لاسارتي خاض الأوروجوياني ثلاث اختبارات مختلفة سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي لم يحقق من خلالها الفوز مكتفيًا بتعادل وحيد أمام منافسه الزمالك وخسارتين من بيراميدز بالدور الأول وصنداونز بدوري الأبطال.

- خسارة أولى

في الرابع من يناير الماضي وفي أولى اختبار للاسارتي مع الأهلي بصفة عامة تلقى الأوروجوياني ضربة صادمة بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن.

ورغم السقوط الأول للاسارتي إلا أنه تمكن من تحقيق عشر انتصارات من بينهم 8 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري بجانب تعادل وحيد كان أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وبالطبع مباراة الغد ستكون ثأرية للاسارتي من أجل تعويض خسارة لقاء الدور الأول بجانب مواصلة احتفاظ الصدارة بالإضافة إلى مصالحة الجماهير عقب الخروج الإفريقي.

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- تعادل سلبي

في مباراة مؤجلة من منافسات الأسبوع السابع عشر خاض الأهلي بقيادة مدربه لاسارتي الاختبار الثاني كان أمام الغريم التقليدي الزمالك في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

الأهلي كان بحاجة للفوز من أجل الوصول للقمة الأولى خلال هذا الموسم حيث كان الفارق بينه وبين الزمالك نقطتين إلا أن الأبيض تمكن من فرض نتيجة التعادل السلبي.

واستطاع الأهلي وتحديدًا في الجولة الماضية من الوصول للقمة بعد الفوز على مصر المقاصة بنتيجة (2-1)، في المقابل سقط الزمالك للمرة الثانية هذا الموسم بعد الخسارة من المصري البورسعيدي (2-1).

- موقعة الخمسة

سيظل السادس من أبريل الذكرى الأسوأ في تاريخ القلعة الحمراء بعدما مني الفريق أكبر هزيمة في تاريخ مشاركاته بالمسابقات الإفريقية بعد الخسارة من صنداونز بخمسة أهداف نظيفة.

خسارة الذهاب جعلت لاسارتي يدخل النفق المظلم حيث لم تكن نتيجة الإياب كافية بعد الفوز بهدف وحيد ليصبح أمام الفريق الأحمر فرصة للحفاظ على لقب الدوري بجانب استعادة لقب كأس مصر بعد تتويج الزمالك بالنسخة الأخيرة.